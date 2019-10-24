نجم فرنسي سابق: مبابي أصيب بعدوى «نيمار»

المصدر: حميد نعمان - دبي

قدم نجم الكرة الفرنسية، كيليان مبابي، مباراة مميزة مع سان جرمان في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، حين دخل بديلا ولعب لـ40 دقيقة سجل فيها «هاتريك» من خماسية سان جرمان في شباك كلوب بروج البلجيكي. لكن اللاعب أدلى بتصريح مثير للجدل، قال فيه بعد المباراة، «أردت أن أبرهن للجميع، أنه من الصعب أن تتعاملوا مع أي وضع من دوني»، في إشارة إلى أنه بدونه سيعاني سان جرمان لتحقيق الفوز. ولم يمر التصريح مرور الكرام، إذ علق عليه النجم الفرنسي السابق كريستوفر دوغاري، والذي قال إن «مبابي بدأ يصاب بعدوى نيمار». وأضاف دوغاري في تصريح نقلته صحيفة «أس» الإسبانية اليوم: الأسلوب الذي بدأ يتحدث به مبابي يجعله يميل إلى الأنانية والاعتزاز بنفسه أكثر، وقد يصبح نيمارا جديدا". يذكر أن مبابي في هذه المباراة حطم رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث بات أصغر لاعب في تاريخ أبطال أوروبا يسجل 15 هدفا وهو بعمر 20 سنة، في حين قام ميسي بالأمر نفسه من قبل، لكن بعمر 21 سنة.