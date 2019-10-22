بيكيه يفتح أبواب ناديه الجديد لابن شقيق زوجته

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «أس» الإسبانية اليوم عن أن مالك نادي أندورا الإسباني لكرة القدم، نجم ومدافع برشلونة حاليا، جيرار بيكيه، فتح أبواب النادي لابن شقيق زوجته، المغنية الكولومبية شاكيرا. وشارك طارق أنطونيو مبارك، ابن شقيق شاكيرا، انطونيو، في مباراة اندورا الأحد الماضي، والتي فاز فيها 4-1 على فريق ريالب، ضمن منافسات الدرجة الرابعة في كرة القدم الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن جيرار تعاطف مع اللاعب، وأعطى موافقته بالتعاقد معه، بعد أن ظل بدون فريق في الفترة السابقة، حيث سبق له اللعب لأندية سانتا في، وأتلتيكو بكولومبيا، ثم خضع لتدريبات في أكاديمية ميامي لكرة القدم بأميركا.

وضم أندورا، طارق مبارك (19 عاما)، ضمن الفريق الرديف، لكنه يتدرب مع الأول، وشارك في اللقاء الأخير لفريق الكبار. ورغم أنه ظهير أيمن، إلا أنه يلعب مع أندورا كجناح، بحسب تصريحات لمدرب الفريق الرديف كارلوس سانشيز. يذكر أن بيكيه اشترى النادي في نهاية 2018، ويدرب فريقه الاول، النجم السابق لبرشلونة غابري غارسيا.