محمد صلاح من وجهة نظر ميدو.. “أفضل لاعب في تاريخ مصر”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أوضح مدرب فريق مصر المقاصة، أحمد حسام “ميدو”، أن اللاعب المصري، محمد صلاح، أفضل لاعب في تاريخ مصر، والأكثر تكاملاً في تاريخ الكرة المصرية، بعد الفترة الكبيرة التي قضاها في الملاعب الأوروبية.

وكان محمد صلاح قد غاب عن مواجهة ليفربول الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في ملعب أولد ترافورد.

وقال أحمد حسام، في تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس" المصرية: "صلاح هو اللاعب الأفضل في تاريخ بلادنا، من حيث الإنجازات والاستمرارية في الملاعب الأوروبية".

وطلب المدرب من مهاجم ليفربول ضرورة عدم الاستماع إلى الآراء السلبية، ومواصلة النجاحات برفقة فريقه ومنتخب بلاده مصر.