أوزيل يصرّ على الاستمرار مع أرسنال حتى 2021

المصدر: لندن - د.ب.أ

يستمر صانع الألعاب الألماني، مسعود أوزيل، مع ناديه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده، في صيف 2021، بحسب ما قال في حديث صحافي، رغم عدم استخدامه أساسياً من قبل مدربه الإسباني أوناي ايمري.

وقال اللاعب الدولي السابق في حديث مع موقع «ذي أثلتيك» الإلكتروني: «أرتبط بعقد حتى صيف 2021، وسأبقى حتى انتهائه»، معلقاً على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يشارك أوزيل أساسياً منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11، لفريق «المدفعجية»، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019 «قد تمرّ بظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سبباً للهرب ولن أقوم بذلك».

ومنذ وصوله عام 2013، أصبح أوزيل رابع أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي، لكن تأثيره تراجع في عهد المدرب إيمري. وتابع «كان المدرب الفرنسي السابق، ارسين فينغر، عنصراً رئيساً في سبب قدومي إلى أرسنال، لكن حتى عندما رحل أردت البقاء». وكان ايمري أعلن أخيراً أن أوزيل لا يلعب أساسياً لأن «آخرين يستحقون أكثر منه». وأضاف اللاعب الألماني المقتنع بالعودة: «عملت مع أحد أبرز المدربين في العالم، أرسين فينغر، جوزيه مورينيو، يواكيم لوف، وأحترمهم كثيراً، الأمر مماثل مع أوناي». وأردف لاعب ريال مدريد الإسباني السابق قائلاً «سألعب، أثق بقدرتي على تقديم المتوقع مني، وأريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه».