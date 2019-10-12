بالصور.."أليساندرا أمبروسيو" حضنت "رونالدو" و"نيمار" و"محمد صلاح"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دفعت صور اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، على غلاف مجلة “GQ” الشهيرة، الكثيرون إلى البحث عن عارضة الأزياء التي ظهرت وهي تحضن اللاعب المصري، على غلاف المجلة.

وكان نجم فريق ليفربول محمد صلاح، قد نشر أمس الجمعة صوراً على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تجمعه مع عارض الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، مما أثار الجدل بسبب هذه الصور.

أليساندرا أمبروسيو أصبحت الأكثر بحثًا فى مصر بآخر 24 ساعة، بعد نشر اللاعب المصري للصور معها على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعتبر أليساندرا أمبروسيو "37 عامًا" من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل ودخلها السنوى يتجاوز 6 ملايين دولار، حيث تشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، إضافة إلى اللاعب البرازيلي نيمار.

كما شاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.