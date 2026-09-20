«الزي بالتكنولوجيا الخضراء».. الموضة تلتقي الاستدامة

في مشهد يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الأزياء الصينية، قدّم المصمم ليو وي مجموعته الجديدة بعنوان «Green Tech Uniform- الزي بالتكنولوجيا الخضراء»، ضمن فعاليات أسبوع الموضة الصيني في بكين، في عرض وضع مفاهيم الاستدامة والتكنولوجيا في صميم التجربة البصرية والتصميمية.

ويأتي العرض في وقت لم تعد فيه الاستدامة مجرد اتجاه عابر في عالم الموضة، بل أصبحت أحد أبرز الملفات التي تعيد تشكيل طريقة تصميم الملابس وإنتاجها واستهلاكها، مع تزايد الاهتمام بتقليل الهدر، واستخدام المواد بصورة أكثر كفاءة، والبحث عن حلول تقنية يمكن أن تجعل الصناعة أقل تأثيراً في البيئة.

يحمل عنوان المجموعة دلالة واضحة على الرغبة في إعادة التفكير في مفهوم الزي التقليدي، عبر الجمع بين الوظيفة والتصميم، وبين متطلبات الحياة المعاصرة والتوجه نحو صناعة أكثر وعياً بالموارد.

وفي هذا السياق، يبدو «الزي» لدى ليو وي مفهوماً يتجاوز الملابس الرسمية أو العملية بمفهومها التقليدي، ليصبح مساحة للتجريب في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والبيئة. فالمجموعة تنطلق من سؤال أساسي: كيف يمكن للملابس أن تتطور مع تطور التكنولوجيا، من دون أن تفقد وظيفتها الجمالية أو حضورها الإنساني؟

بصرياً، يستند العرض إلى لغة تصميمية تستحضر صورة المستقبل، مع التركيز على الخطوط الواضحة والبنية العملية للقطع، بما ينسجم مع فكرة «التكنولوجيا الخضراء» التي يقوم عليها مفهوم المجموعة. لا تبدو الملابس مصممة لمجرد الاستعراض على منصة العرض، وإنما لتطرح تصوراً عن علاقة مختلفة بين المظهر والوظيفة. وهذه إحدى السمات التي باتت تحظى باهتمام متزايد في عروض الأزياء المعاصرة، حيث يبحث المصممون عن قطع قادرة على الجمع بين الراحة وسهولة الحركة والهوية البصرية الواضحة.

كما عكس العرض توجهاً نحو الابتعاد عن الفصل التقليدي بين الموضة والتخصصات الأخرى، إذ تتقاطع الأزياء اليوم مع مجالات التكنولوجيا والهندسة والمواد الجديدة والتصميم المستدام، لتتحول المنصة إلى مساحة لاختبار أفكار قد تجد طريقها لاحقاً إلى الحياة اليومية.

تكمن أهمية مجموعة «الزي بالتكنولوجيا الخضراء» في وضع الاستدامة ضمن هوية العرض نفسها، وليس التعامل معها كعنصر إضافي يمكن إدخاله في العملية التسويقية للعلامة. فصناعة الأزياء تواجه منذ سنوات انتقادات مرتبطة بالاستهلاك المرتفع للموارد، وزيادة النفايات، وسرعة تغير اتجاهات الموضة، ولذلك يتجه قطاع واسع من المصممين والعلامات إلى البحث عن نماذج إنتاج أكثر مسؤولية، سواء من خلال المواد المستخدمة أو إطالة عمر القطعة أو تطوير تقنيات إنتاج تقلل من الأثر البيئي.

ومن هنا، فإن إدخال مفهوم التكنولوجيا الخضراء إلى تصميم الأزياء يفتح الباب أمام رؤية أكثر شمولاً للاستدامة، لا تقتصر على اختيار خامة صديقة للبيئة، وإنما تنظر إلى القطعة باعتبارها جزءاً من دورة إنتاج واستخدام كاملة.