«دبي للموضة».. أسبوع جديد مـع الأناقة في مدينتها

في موعد جديد يُعزّز مكانة المدينة وجهةً عالميةً للأناقة والإبداع، يعود أسبوع دبي للموضة، بنسخته لربيع وصيف 2027، إلى حي التصميم، خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من المصممين والمواهب الإبداعية والجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، وأحدث الصيحات والتشكيلات الجديدة.

ويقدم الحدث، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، برنامجاً متنوعاً من عروض الأزياء والفعاليات التي تُسلّط الضوء على أبرز المواهب في المنطقة، إلى جانب دعم المصممين الناشئين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والمنصات العالمية.

وتستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 مجموعة من المصممين والجهات الراغبة في الشراء، وتجار التجزئة، وممثلي وسائل الإعلام، مع توفير مساحات وفرص للتواصل، وبناء العلاقات المهنية، واستكشاف آفاق التعاون والشراكات في قطاع الأزياء.

ويتيح برنامج الجهات الراغبة في الشراء لتجار التجزئة، الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء، من خلال مواعيد خاصة في صالات العرض، وحضور عروض حصرية للمصممين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري، والوصول إلى أسواق جديدة.

وبدأ أسبوع دبي للموضة استقبال طلبات مشاركة المصممين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات، واختيار المواهب التي تعكس تنوع وتطور مشهد الموضة المتنامي في المنطقة.

ويسهم أسبوع دبي للموضة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الأزياء، عبر جمع المواهب والمشترين والخبراء في منصة واحدة، بما يُعزّز حضور المصممين العرب عالمياً.