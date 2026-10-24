عملاق المنسوجات البريطاني "فريزرز" يستحوذ على دار أزياء "هوغو بوس" الألمانية

استحوذت مجموعة التجزئة البريطانية "فريزرز" على حصة الأغلبية في دار الأزياء الألمانية الشهيرة "هوغو بوس"، ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، أصبح أكثر من 50% من رأس المال الأساسي مملوكاً للمجموعة المتمركزة في مدينة "شيربروك" البريطانية.

تعود ملكية الجزء الأكبر من مجموعة "فريزرز" إلى رجل الأعمال والملياردير البريطاني مايك آشلي (62 عاماً).

وكانت المجموعة تمتلك في السابق حصة تبلغ 48.8% في "هوغو بوس"، قبل أن تقدم يوم الجمعة على شراء 198666 سهماً إضافياً مقابل 7.6 ملايين يورو، لتصبح بذلك مالكة لنسبة 50.08% من الأسهم.

وبموجب هذه الخطوة، ستُدرج شركة الأزياء الألمانية مستقبلاً ضمن الميزانية العمومية لعملاق المنسوجات البريطاني.

موقف "هوغو بوس" من الاستحواذ

وأفاد بيان صحفي بأن هذه الخطوة تصب في المصلحة العليا لمساهمي مجموعة "فريزرز". وفي المقابل، صرّح متحدث باسم "هوغو بوس" لوكالة "بلومبيرغ" بأن الشركة أحيطت علماً بزيادة الحصة، مؤكداً أن ذلك لن يغير الكثير داخل الشركة.

وتساهم مجموعة "فريزرز" منذ عام 2020 في علامة الأزياء العريقة التي تأسست عام 1924 وتتخذ من مدينة "ميتسينغن" مقراً رئيسياً لها. وكانت عملية الاستحواذ من قِبل الشركة القابضة البريطانية قد بدأت في يونيو الماضي، حين عرضت "فريزرز" 38 يورو للسهم الواحد، ما مكنها آنذاك من تأمين 48.8% من أسهم "هوغو بوس".

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي لمجموعة "فريزرز"، مايكل موراي (37 عاماً)، كان قد انتُخب في سبتمبر 2026 رئيساً لمجلس الإشراف في علامة الأزياء الألمانية. وتُعد شركة "هوغو بوس" واحدة من أشهر وأنجح شركات صناعة الملابس الفاخرة على مستوى العالم.