«دبي للموضة» ينطلق بلمسات عالمية ومواهب إماراتية

انطلقت مساء أمس في حي دبي للتصميم فعاليات أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2027، بمشاركة نخبة من المصممين والعلامات العالمية، في برنامج يمتد حتى 26 أكتوبر الجاري، ويجمع عروض الأزياء والجلسات الحوارية والفرص التجارية، مع مشاركة أولى للمصمم الكويتي يوسف الجسمي، الذي يفتتح عروض الموسم، وحضور للمواهب الإماراتية والهندية في ليلة الانطلاق.

وتصدر المصمم الكويتي يوسف الجسمي عروض الليلة الافتتاحية، في أول مشاركة له في أسبوع دبي للموضة، إلى جانب المصممة الإماراتية سارة بيدرام، والمصممة الهندية بالافي بوري، ومصممة الأزياء الراقية كريشا باجاج، التي تقدم مجموعتها للموسم الجديد بالتعاون مع علامة المجوهرات الفاخرة «ألوك لودها للمجوهرات».

ويشهد الموسم مشاركة علامات ومصممين من كولومبيا وفرنسا والهند وأوكرانيا وكوريا الجنوبية وفيتنام، إلى جانب المشاركين من دولة الإمارات والمنطقة، في برنامج يعكس تنوع اتجاهات التصميم والأسواق المشاركة، ويجمع مواهب ناشئة وأسماء بارزة في صناعة الأزياء.

وتتواصل الفعاليات على مدار خمسة أيام، مع برنامج يتجاوز عروض المنصة إلى الجوانب المهنية والتجارية للصناعة، إذ يعود برنامج الجهات الراغبة بالشراء لربط المصممين بشبكة من المشترين في المنطقة، ودعم فرص توسع العلامات المشاركة ودخولها أسواقاً جديدة.

كما يتضمن الأسبوع جلسات حوارية ولقاءات خاصة وفرصاً للتعاون، من بينها تخصيص مساحة مؤقتة داخل متجر «هارفي نيكولز» لمدة شهر، لعرض مجموعة مختارة من علامات الموضة في المنطقة، في خطوة تتيح لهذه العلامات الوصول إلى جمهور أوسع، وتعزيز حضورها التجاري.

يُذكر أن الحدث ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، ضمن برنامج يستقطب مصممين وعلامات أزياء من دولة الإمارات والمنطقة وأسواق عالمية، ويتيح لهم عرض مجموعاتهم والتواصل مع العاملين في صناعة الموضة والمشترين، في وقت تتجه المنصة إلى توسيع نطاق مشاركاتها، وتعزيز حضورها الدولي.

وتستمر عروض أسبوع دبي للموضة حتى 26 أكتوبر، مقدمةً مجموعات موسم ربيع وصيف 2027، إلى جانب برنامج مهني يستهدف تعزيز التواصل بين المصممين والمشترين والعلامات التجارية، وتوسيع فرص التعاون في قطاع الأزياء إقليمياً ودولياً.