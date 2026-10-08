«هارلمز فاشن رو».. الموضة تفتح أبوابها للمواهب في نيويورك

ضمن المشهد المتنوع الذي يميّز أسبوع الموضة في نيويورك، تتجدد تجربة «هارلمز فاشن رو» لتؤكد أن عروض الأزياء لم تعد تقتصر على تقديم مجموعات جديدة للموسم، وإنما أصبحت مساحة للاحتفاء بالمواهب، وإعادة تعريف مفاهيم التنوع والتمثيل والفرص داخل صناعة الموضة. وشهدت نيويورك الدورة الـ19 من عرض الأزياء وحفل جوائز الأناقة الخاص بالفعالية، بمشاركة أسماء بارزة من عالم التصميم والأزياء والثقافة، من بينهم النجمة السينمائية تريسي إليس روس.

تأسست «هارلمز فاشن رو» على فكرة أساسية تتمثّل في منح المصممين من خلفيات متنوعة منصة مهنية تساعدهم على تقديم أعمالهم أمام جمهور صناعة الموضة، وربطهم بالعلامات التجارية والمؤسسات والشخصيات المؤثرة في القطاع.

ومع مرور السنوات، تحولت المبادرة من حدث مرتبط بحي هارلم في نيويورك إلى منصة ذات حضور أوسع في أسبوع الموضة، مستفيدة من قوة المدينة بوصفها إحدى أهم عواصم الموضة العالمية. وأصبح الحدث السنوي مناسبة تجمع بين العرض والتكريم والحوار حول مستقبل الصناعة، وتمنح المصممين فرصة لتقديم سردياتهم الخاصة من خلال الملابس والتصميم.

وجاءت الدورة الـ19 لتؤكد استمرارية هذا الدور، في وقت تشهد صناعة الأزياء تغيّرات متسارعة، سواء على مستوى الذوق والجمهور أم في طريقة اكتشاف المواهب الجديدة وتسويق العلامات الناشئة.

تقوم «هارلمز فاشن رو» على اكتشاف المواهب وتقديم الدعم المهني لها، بحيث لا يكون عرض المجموعة هو الهدف النهائي، وإنما بداية لعلاقات وفرص يمكن أن تساعد المصمم على بناء علامة قابلة للاستمرار.

تكتسب عروض «هارلمز فاشن رو» خصوصيتها أيضاً من كونها تمنح المصممين مساحة للتعبير عن خلفياتهم وتجاربهم وهوياتهم من خلال التصميم. فالملابس هنا لا تظهر باعتبارها قطعاً للارتداء فحسب، وإنما لغة بصرية يمكن من خلالها سرد قصص تتصل بالثقافة والهوية والذاكرة والمجتمع.

لا يتوقف الحدث عند عروض الأزياء، إذ يجمع بين تقديم المجموعات وتكريم شخصيات ومواهب لها حضورها في عالم الموضة والثقافة.

وتعكس هذه الصيغة تحولاً في مفهوم الجوائز المرتبطة بالموضة، فالصناعة لا يصنعها المصمم منفرداً، وإنما تشارك فيها شبكة واسعة من المبدعين والمحررين والمصورين والعارضين والمستثمرين والشخصيات الثقافية والمؤسسات التي تفتح الطريق أمام المواهب.