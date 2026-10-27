أسبوع دبي للموضة.. إطلالات مبتكرة تزهو في عاصمة الأناقة

شهد اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة في نسخته لربيع وصيف 2027، مشاركة نخبة من المصمّمين من مختلف أنحاء العالم خلال الحدث الذي ينظّمه حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المدينة وجهة عالمية للأناقة والإبداع.

وشارك معهد بيكاسّو الشرق الأوسط للفنون والموضة والتصميم في دبي بأسبوع دبي للموضة للمرة الأولى، مقدماً 47 إطلالة مبتكرة من إبداع 23 مصمّماً من طلبته، تحت الإشراف الإبداعي لمؤسّسه عمّار حفّار، وسلّط العرض الضوء على مفهومي التصميم المستقبلي المستدام والحرفية المعاصرة، إذ جمع بين الابتكار والتصميم المسؤول والحرفية المعاصرة، وسلّط الضوء على المواهب الناشئة في عالم تصميم الأزياء.

أما عرض علامة «ONORI» الإماراتية الأول في أسبوع دبي للموضة، فكان بمثابة احتفاء بالأنوثة العصرية، من خلال ألوان الباستيل والأقمشة الانسيابية والأناقة التي تجمع بين البساطة والرقيّ، وتميّزت المجموعة بتطريزات الزهور الناعمة، وطبعات حصرية من توقيع العلامة، والأقمشة الفاخرة، والتفاصيل المطرزة يدوياً بدقة.

فيما كشفت علامة «Lili Blanc» التي تُعد عضواً دائماً في أسبوع دبي للموضة، الذي اختتم أمس، عن مجموعتها الجديدة التي قدمت من خلالها تصاميم بطابع هندسي وفساتين ذات قصات محددة وقطع بأحجام غير متماثلة، مع تفاصيل منسدلة وطبقات متداخلة من الأقمشة الناعمة، وأضفت لوحة ألوان موسمية متجدّدة من الأزرق الفاتح والأخضر النعناعي والخوخي والليلكي لمسة من الحيوية على اللونين الأبيض والأسود اللذين تشتهر بهما هذه العلامة، في تشكيلة متعدّدة الاستخدامات تجمع بين قوة الإطلالات الرسمية الأنيقة وسحر البساطة الراقية.

من ناحيتها، قدّمت المصممة شوما بيرساد المولودة في ترينيداد مجموعتها التي حملت عنوان «A Thread Across the Waters»، وتجسّد الذاكرة الثقافية المتوارثة عبر الأجيال والهجرة والقدرة على الصمود بعدسة كاريبية. وجمع العرض بين ملامح الإرث الثقافي الهندي وتأثير الهوية الكاريبية من خلال أزياء العطلات ذات الأقمشة المنسدلة والقطع المنفصلة بتصاميم متقنة والطبعات اليدوية الغنية بالتفاصيل، في احتفاء بتلاقي الثقافات والحرفية اليدوية العالية.

وشاركت المصمّمة الأردنية سارة موسى للمرة الأولى في أسبوع دبي للموضة من خلال علامتها «Kuni»، مقدمة مجموعة مستوحاة من تجربتها الشخصية، وانتقالها من عالم الهندسة المعمارية إلى عالم تصميم الأزياء. وتضمّنت المجموعة 20 إطلالة توزّعت على خمسة فصول، وجسّدت تحوّلاً من التصاميم ذات الطابع الهندسي البارز إلى إطلالات بأقمشة انسيابية تفيض أناقة وتألقاً.

بدوره، قدّم المصمّم فيكتور وينسانتو مجموعته «Audace»، التي تحتفي بالتعبير عن الذات من خلال ألوان غنية تنبض بالحياة وقطع بأحجام لافتة وطبعات بارزة مستوحاة من الحيوانات، وجمع العرض بين الأزياء الراقية محدّدة المعالم والكورسيهات والأقمشة ثلاثية الأبعاد، مقدّماً رؤية متجدّدة لطبعات الحيوانات من دون استخدام جلود حقيقية.

• 47 تصميماً من إبداع 23 من طلبة معهد بيكاسّو في دبي، قُدمت خلال اليوم الرابع.

• المصمّمة الأردنية سارة موسى شاركت للمرة الأولى في الحدث.