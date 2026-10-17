على منصّات أسبوع دبي للموضة.. حوار عالمي بلغة الأزياء

يعود «أسبوع دبي للموضة» إلى «حي دبي للتصميم» خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، ببرنامج متنوع لموسم ربيع وصيف 2027، يجمع نخبة من المصمّمين والعلامات المحلية والإقليمية والعالمية، في مشاركة تمتد من المواهب الإماراتية إلى بيوت الأزياء والعلامات القادمة من أسواق متعددة، بينها الهند وكولومبيا وكوريا الجنوبية وفيتنام وأذربيجان وأوكرانيا وفرنسا.

وتعكس النسخة الجديدة اتساع الحضور الدولي لأسبوع دبي للموضة من خلال مشاركة أسماء بارزة في صناعة الأزياء، من بينها المصمّم الكويتي يوسف الجسمي، ومصمّم الأزياء الراقية الهندي تارون تاهيلياني، إلى جانب مجموعة من العلامات التي تقدم رؤى وأساليب متنوعة، بما يرسّخ موقع دبي مساحةً للتلاقي بين اتجاهات الموضة العالمية والمواهب الإبداعية في المنطقة.

تعزيز التواصل

لا تقتصر فعاليات الموسم على عروض الأزياء، إذ تمتد إلى مواقع مختلفة في دبي، ضمن برنامج يستهدف تعزيز التواصل بين المصمّمين والعاملين في القطاع، وتوسيع فرص التعاون والتبادل الثقافي، إلى جانب ربط العلامات المشاركة بالجهات الراغبة في الشراء والأسواق الجديدة.

وينظّم أسبوع دبي للموضة حي دبي للتصميم وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، مواصلاً توفير منصة للمصمّمين الناشئين والأسماء الراسخة على الساحة العالمية، تتيح لهم تعزيز حضورهم في المنطقة، والتواصل مع جمهور دولي من عشّاق الموضة والمشترين والمتخصصين في القطاع.

وجهة إبداعية عالمية

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم خديجة البستكي: «تجسّد نسخة ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة مكانة دبي وجهةً إبداعيةً عالميةً وإحدى أبرز عواصم الموضة في العالم، إذ تسهم في تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين مختلف جهات القطاع وفتح آفاقٍ جديدة أمام المصمّمين وألمع المواهب من كل أنحاء العالم للنمو وتحقيق المزيد من النجاح». وأضافت أن أسبوع دبي للموضة يواصل مسيرة تطوره ونموه مع كل نسخة جديدة، مستقطباً طيفاً واسعاً من الرؤى الإبداعية، ومعزّزاً دوره منصةً عالمية للتعاون والتبادل الإبداعي.

وقال المؤسّس الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي جاكوب أبريان: «نفخر بتقديم برنامج فعاليات متكامل لموسم ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة، يعكس مكانة قطاع الأزياء في المنطقة وتنوّعه وطموحاته المتنامية. ويشارك في هذا الموسم نخبة من علامات الأزياء العالمية التي تثري مشهد الموضة برؤىً غنية، إضافة إلى برنامج الجهات الراغبة بالشراء والشراكات الواعدة التي من شأنها أن تضفي بعداً جديداً على فعاليات أسبوع دبي للموضة. ونؤكد في مجلس الأزياء العربي التزامنا من خلال هذه المنصّة الرائدة بمواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للأزياء والموضة».

مشاركات واسعة

وتضم قائمة المشاركين في موسم ربيع وصيف 2027 مجموعة واسعة من المصمّمين والعلامات الإقليمية والعالمية من بينهم الكويت، وأوكرانيا، وفيتنام، وأذربيجان، وكولومبيا، وفرنسا، وإيطاليا والأردن إضافة إلى دور أزياء ومصممين من الإمارات. ويمثل برنامج الجهات الراغبة في الشراء أحد المحاور التجارية للموسم، إذ يستقطب جهات من المنطقة وممثلين عن متاجر عالمية كبرى متعددة الأقسام ومنصات للتسوق الإلكتروني، بهدف دعم العلامات المشاركة في توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة. ويعزز هذا التوجه الجانب المهني للأسبوع عبر الجمع بين عرض المجموعات وإتاحة فرص التواصل مع الجهات التي يمكن أن تسهم في انتشارها تجارياً.

تعاون

في إطار توسيع الفعاليات خارج منصات العرض، يتعاون أسبوع دبي للموضة مع علامة «Harvey Nichols» لتنظيم فعالية مؤقتة داخل المتجر، تمتد من 1 إلى 31 أكتوبر الجاري، وتقدم مجموعة مختارة من علامات الأزياء الناشئة والبارزة في المنطقة، ويحظى الموسم بدعم مجموعة من الشركاء في مجالات التجميل وتصفيف الشعر والموسيقى والضيافة والأطعمة والمشروبات والإنتاج.

مساحة المشاركة

يجمع أسبوع دبي للموضة بين العروض الإبداعية والفرص المهنية والتجارية في موسم يوسّع مساحة المشاركة أمام العلامات المحلية والعالمية، ويعزز التواصل بين مشهد الموضة في دبي والأسواق الدولية.

خديجة البستكي:

• تجسّد نسخة ربيع وصيف 2027 مكانة دبي وجهةً إبداعيةً عالميةً وإحدى أبرز عواصم الموضة في العالم.

جاكوب أبريان:

• نفخر بتقديم برنامج فعاليات متكامل يعكس مكانة قطاع الأزياء في المنطقة وتنوّعه.