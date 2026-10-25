عروض «دبي للموضة» تحلق في عالم الأناقة

تواصلت فعاليات أسبوع دبي للموضة في نسخته لموسم ربيع وصيف 2027، إذ شهد حدث الأزياء الرائد في المنطقة عروضاً سلّطت الضوء على رؤىً عالمية ومصمّمين ببصمة إبداعية خاصة.

ويستمرّ أسبوع دبي للموضة، الذي ينظّمه حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي حتى الغد، موفراً منصّة تستقطب نخبة من ألمع المصمّمين من المنطقة والعالم وروّاد قطاع الأزياء، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للموضة والإبداع.

وشهدت العروض مشاركة علامة «Gigi Boutique»، التي سلطت الضوء على رؤيتها في عالم الموضة، عبر تشكيلة من إبداعات مصمّمين عالميين، قدموا باقة تنوّعت بين أزياء العطلات والتصاميم العصرية والإكسسوارات اللافتة في عالم الأناقة.

أما علامة الأزياء الأوكرانية «KEL» فأطلت بمجموعتها لربيع وصيف 2027، التي تدور حول رحلة التغيير الداخلي والتعبير عن الذات من خلال الفراشة وتجربتها مع التحوّل والتجدّد. وتميّزت المجموعة التي تحمل توقيع صاحبة العلامة أولينا كوندراتوفا بتصاميم الكورسيه ذات القصّات المحدّدة والتفاصيل المحكمة ذات الطابع الهندسي.

فيما قدّمت دار الأزياء الفيتنامية «L’SCARLETT» مجموعة أبرزت مفهوم الأنوثة العصرية، من خلال تداخل لافت بين الضوء والقوة وفخامة التفاصيل الدقيقة.