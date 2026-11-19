تتلاقى الأقمشة التقليدية الإندونيسية مع التصاميم المعاصرة والأزياء المحتشمة والاتجاهات التجريبية، على منصات أسبوع جاكرتا للموضة 2027، في مشهد يعكس سعي صناعة الأزياء الإندونيسية إلى تطوير هويتها البصرية، وتوسيع حضور مصمميها في الأسواق الإقليمية والدولية، مع فتح المجال أمام جيل جديد من المواهب.

وتقام الدورة الـ18 من الحدث الذي يختتم فعالياته 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة 111 مصمماً، تحت شعار «مدينة الأضواء الجديدة - City of New Lights»، ويركز الحدث على تجديد أجيال المصممين، وتوسيع فرص وصولهم إلى الأسواق، وتعزيز التعاون مع مشهد الموضة في جنوب شرق آسيا.

التراث نسيج للحداثة

يحتل التراث النسيجي الإندونيسي مساحة بارزة في عروض هذا العام، ليس بوصفه مادة تستعاد بصورتها التقليدية فحسب، بل كونه يُعدُّ مورداً جمالياً يعاد تشكيله من خلال القصّات والتطريزات والتنسيقات الحديثة. وظهرت هذه المقاربة في عرض دار «بين هاوس»، الذي حمل عنوان «من القلب إلى اليد»، واستلهم تقاليد النسيج اليدوي، إلى جانب تقديم قراءات معاصرة لملابس «الكبايا» التقليدية.

كما جمع برنامج «الثقافة والطبيعة» بين علامتَي «سجاوه ماتا مانداغ» و«أوسكار لاوالاتا كالتشر»، في اتجاه يربط الحِرَفة والهوية الثقافية بالتعبير التصميمي المعاصر، ويعكس حضور هذه الأسماء توجهاً إلى تقديم الموروث المحلي بوصفه جزءاً من لغة الموضة الحديثة، لا مجرد استعادة للماضي.

وتبرز في هذا السياق أهمية تقنيات النسيج اليدوي والأقمشة التقليدية، بما تحمله من أنماط وزخارف متوارثة، إلى جانب إمكانات توظيفها في أزياء تناسب الاستخدامات المعاصرة، ويمنح هذا التوجه المصممين فرصة للموازنة بين الحفاظ على الحِرَفة وتطوير أشكال جديدة قادرة على مخاطبة جمهور عالمي.

الأزياء المحتشمة

تقدم الأزياء المحتشمة أحد المسارات اللافتة في البرنامج، من خلال تصاميم تجمع بين الاحتشام والتعبير الجمالي، من دون التخلي عن تنوع الألوان أو التفاصيل الزخرفية. وفي عرض «إيثيريال راديانس»، التقت رؤى المصممات غريسي ودونا بريف ولينا سوكيجو، عبر مجموعات تستكشف الأزهار والألوان والقصّات الأنيقة بطرق مختلفة.

وقدمت غريسي مجموعة «ميكار سلاراس»، التي استلهمت الزخارف النباتية ونسجت بينها وبين السونغكيت، وهو نسيج تقليدي مزخرف بخيوط معدنية، مع توظيف التطريز والترتر والثنيات لإضافة عمق إلى التصاميم.

أما دونا بريف، فاستلهمت مجموعة «برابها» من مفهوم الضوء، مستخدمة لوحة لونية تتدرج بين البنفسجي والأزرق والأخضر والوردي، مع زخارف زهرية وتطريزات وتفاصيل من الخرز. وفي المقابل، اتجهت لينا سوكيجو إلى أجواء أكثر هدوءاً في مجموعة «شانغريلا»، مستلهمة عناصر من الملابس الصينية التقليدية، مثل الياقة الماندارينية والإغلاقات المعقودة، ودمجتها مع القصّات الطويلة والطبقات والأقمشة الخفيفة.

وتكشف هذه العروض عن تعدد اتجاهات الأزياء المحتشمة في إندونيسيا، فهي لا تقتصر على القصّات الفضفاضة أو الألوان الهادئة، بل تتسع لتجارب تستثمر التراث الآسيوي والزخارف والأقمشة الفاخرة ضمن تصاميم معاصرة.

جيل جديد

لا ينحصر الحدث في دور الأزياء الراسخة، إذ يمنح مساحة للمواهب الشابة التي تتعامل مع الموضة بوصفها وسيلة للتعبير عن الهوية الفردية والتحولات الاجتماعية. وجمعت عروض «فاشن لينك بريتي فري» علامات تقدم أساليب متباينة، من التصاميم التجريبية إلى الملابس الأقرب للاستخدام اليومي، بما يعكس تنوع المشهد الإبداعي الإندونيسي.

وتتجاوز بعض العروض حدود الشكل إلى البحث في المواد وطرق استخدامها، ففي عرض «ستيل/موفينغ»، ظهرت تجارب تُوظّف ألياف الفيسكوز والليوسيل السليلوزية في تشكيلات متنوعة، وشملت المجموعة 48 إطلالة، وفق تقرير نشره موقع «ووليبوب» الإندونيسي، وتتيح هذه الألياف إمكانات مختلفة في الملمس والانسيابية وطريقة سقوط القماش، ما يجعلها مناسبة لتصاميم تجمع بين الراحة والشكل المعاصر، لكن استخدام ألياف سليلوزية لا يكفي وحده للحكم على استدامة المنتج، إذ يتوقف التقييم أيضاً على مصادر المواد وعمليات التصنيع واستهلاك المياه والطاقة وطول عمر القطعة.

بوابة إلى العالمية

يتسع البُعد الإقليمي في الدورة الحالية من خلال عروض تجمع مصممين من دول جنوب شرق آسيا، ضمن تعاون مع وزارة السياحة الإندونيسية.

وبين النسيج التقليدي والأزياء المحتشمة والتجارب المعاصرة، يقدم أسبوع جاكرتا للموضة صورة متعددة الطبقات عن صناعة الأزياء الإندونيسية؛ صناعة تسعى إلى الاستفادة من تراثها، وفي الوقت نفسه تمنح المصممين مساحة لتطوير لغة بصرية جديدة، تجعل من جاكرتا نقطة التقاء بين الهوية المحلية والطموح الإقليمي والدولي.