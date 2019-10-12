صور محمد صلاح تتخطى ربع مليون لايك خلال 12 ساعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تخطى عدد المعجبين بالصور الذي نشرها النجم المصري محمد صلاح، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكثر من ربع مليون لايك خلال الـ12 ساعة الأولى من نشرها، بخلاف العدد المتواجد على “تويتر”، و”انستغرام”، وذلك بعد حملة كبيرة من المؤيدين والمعارضين للصور التي ظهر خلالها النجم المصري ومع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

وكان النجم المصري قد تصدر غلاف مجلة “جي كيو” الشهيرة، في صور تجمعه مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، وهو ما أثار الجدل على اللاعب خاصة في إحدى الصور التي تحضن فيها عارضة الأزياء اللاعب المصري من الخلف.

وكان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قد حاز جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة “جي كيو“، خلال الحفل الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي بمشاركة نخبة من نجوم الفن.