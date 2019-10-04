المنتخب السعودي يواجه فلسطين في رام الله

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً هاماً وتاريخياً على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أعلن من خلاله موافقته على خوض مباراته ضد منتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني، ومن المقرر إقامة المباراة في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على ملعب فيصل الحسيني المجاور لمدينة القدس.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قراره يأتي "تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين..".

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب أعلن في وقت سابق الخميس أن المنتخب السعودي سيخوض مباراته ضد المنتخب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.