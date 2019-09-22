البدري يستبعد “المتحرش” والقائد من منتخب مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائمة اللاعبين الأجانب المستدعين لأول معسكر للمنتخب المصري، بقيادة المدرب الجديد، الكابتن حسام البدري، وسيبدأ يوم السابع من أكتوبر المقبل، ويبحث فيه الاتحاد المصري خوض تجربة ودية مع أحد المنتخبات الإفريقية.

واعتمد المدرب في أول معسكر على اللاعبين المحليين، حيث استدعى خمسة لاعبين محترفين فقط، هم: هداف فريق ليفربول محمد صلاح، وأحمد حجازي، ومحمد النني، ومحمود تريزيغيه، وأحمد حسن كوكا، وكانت المفاجأة استبعاد قائد المنتخب أحمد المحمدي، إضافة إلى عدم استدعاء عمرو وردة، الذي اتهم في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بواقعة التحرش.