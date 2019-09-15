النصر يتعثر أمام الشباب.. و«ضمك» يفاجئ الاتحاد

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

فرض التعادل السلبي نفسه سيد الموقف في مواجهة القمة بين النصر والشباب (الجمعة) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم. وبهذه النتيجة، فقد النصر أول نقطتين ورفع رصيده إلى سبع، فيما رفع الشباب رصيده إلى خمس نقاط.

ولم يظهر الشوط الأول بالمستوى المأمول، حيث طغى الحذر على أداء الفريقين، وكان النصر قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، الذي طار لكرة البرازيلي مايكون بيريرا الرأسية وحولها بصعوبة بالغة لركنية (15).

وغابت بعد ذلك غابت الفرص الخطرة عن المرميين حتى الدقيقة 38 حين هدد الشباب مرمى منافسه بمحاولة لحسن معاذ، لكن الحارس الأسترالي براد جونز تدخل وأنقذ الموقف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاع الشباب فرصة للتسجيل عندما كسر الأرجنتيني كريستيان غوانكا مصيدة التسلل وواجه المرمى، لكنه صوب الكرة بجوار القائم (47)، ثم عاود فاروق بن مصطفى تألقه وانقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة المغربي نورالدين أمرابط، قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (54).

ولاحت فرصة للنصر الذي كثف من هجماته، لكن كرة عبدالرزاق حمدالله وصلت سهلة لفاروق بن مصطفى بعد ارتطامها بالدفاع (82).

كاد النصر أن يخطف هدفاً قاتلاً، لكن رأسية مايكون مرت بمحاذاة القائم (90).

وفجّر ضمك الوافد الجديد للدوري المفاجأة وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الاتحاد 1-2 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وسجل لضمك المغربي محسن ياجور (2 و27)، وللاتحاد التشيلي ايميليانو فيكيو (3).وأوقف التعاون انطلاقة ضيفه العدالة وتغلب عليه 3-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وسجل للتعاون طلال عبسي (31) والبرازيلي نيلدو بترولينا (70) ومنصور المولد (84)، وللعدالة السنغالي أليو سيسي (39) والملغاشي كاروليس أندريا (45).

• الوافد الجديد ضمك يهزم الاتحاد 2-1. والنصر يرفع رصيده إلى 7 نقاط.