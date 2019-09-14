محمد صلاح وماني يتصالحان رسمياً بثلاثية في نيوكاسل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن الأمور مستقرة في الأنفليد بعد أن أثبت هدافي الفريق الإنجليزي ليفربول أن الأمور على ما يرام ولا يوجد أن شيء بين اللاعبين بعدما سجلا ثلاثية فريقهما في مرمى نيوكاسل، السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمشاركة "مثالية" من ساديو ماني ومحمد صلاح.

وانتصر ليفربول على ضيفه نيوكاسل، بنتيجة 3-1، بعد أن تأخر بهدف للهولندي جيترو فيليمس، قبل أن يقلص السنغالي ساديو ماني النتيجة بتسجيله هدفين قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف المصري محمد صلاح الهداف الثالث بطريقة رائعة، ليضمن صدارة ليفربول لجدول الترتيب، بتحقيقه الانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم.

وأنهى ماني وصلاح الحديث عن الخلاف الذي جمعهما في السابق، وذلك عندما احتفلا سويا بطريقة جميلة، بعد تسجل كل منهما الأهداف.