مدرب إنجلترا يخشى العنصرية في بلغاريا

المصدر: لندن - د.ب.أ

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، أن الفريق سيكون مستعداً لمواجهة العنصرية خلال مباراته أمام مضيفه البلغاري في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات يورو 2020. ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع مضيفه البلغاري في صوفيا في 14 اكتوبر على ملعب فاسيل ليفسكي، الذي سيتم غلقه جزئياً في أعقاب السلوك العنصري للجماهير البلغارية خلال المباريات السابقة بالتصفيات في يونيو الماضي.

وقال ساوثغيت إنه يخشى فعلاً من تكرار الإساءات العنصرية في بلغاريا، خاصة بعد أن تعرض عدد من لاعبي إنجلترا سابقاً لإساءات لعنصرية خلال المباراة أمام بلغاريا في 2011. وقال في تصريحات صحفية: «هذا أمر يدعو للقلق، لسنا على ثقة بأننا سنذهب إلى هناك دون أن يحدث أي شيء، إنه أمر نأخذه في اعتبارنا بالفعل». وأضاف «لقد خططنا بالفعل لأجندتنا المقبلة وسنناقش الأمر مع اللاعبين قبل السفر، لأننا ندرك أن هناك تاريخاً (للعنصرية) هناك، ونريد أن نكون على أهبة الاستعداد لما قد يحدث».