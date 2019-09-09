الزمالك يكتب تاريخاً جديداً عقب الفوز بكأس مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كتب لاعبوا الزمالك تاريخا جديدا للنادي الأبيض يحدث لأول مرة عقب فوزهم بالبطولة أمس على بيراميدز بثلاثية نظيفة ليحتفظ الفريق باللقب للمرة الثانية على التوالي والسادسة في أخر 7 مواسم ليؤكد الفريق تفوقه في هذه البطولة.

لاعبو الجيل الحالي سيدخلون التاريخ، ويبقون في الذاكرة لسبب آخر، يتعلق بإنجاز لم يتحقق بتاريخ الفريق الكبير بلقب البطولة الأعرق في مصر، إذ أن فريق الزمالك ومنذ النسخة الأولى لكأس مصر عام 1922، التي فاز بها الزمالك أيضا، لم يتوج الفريق الأبيض باللقب دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

حيث بدأ الفريق مشواره بالبطولة بالفوز 1- صفر على سمنود، و2- صفر على الإنتاج الحربي في دور الـ16، وبهدف نظيف على مصرالمقاصة في دور الثمانية، وبالنتيجة ذاتها على الاتحاد السكندري في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بيراميدز بانتصار عريق بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية

وكان الزمالك قد توج أيضا ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي، وذلك بعدما كانت شباكه اهتزت مرة واحدة فقط في 9 مباريات متتالية.