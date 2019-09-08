كرواتيا تكتسح سلوفاكيا برباعية

المصدر: باريس - د.ب.أ

اكتسح المنتخب الكرواتي لكرة القدم مضيفه السلوفاكي 4/‏صفر‏ خلال المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، التي شهدت أيضاً فوز ويلز على إذربيجان 2/‏‏1.

وسجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في الدقيقة 47 وبرونو بيتكوفيتش (72)، وديان لوفرين في الدقيقة 89. ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلوفاكيا عند ست نقاط في المركز الرابع. وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الويلزي على ضيفه إذربيجان 2/‏‏1. وسجل هدفي ويلز بافلو باشاييف، لاعب إذربيجان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 وغاريث بيل في الدقيقة 84.