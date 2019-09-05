شاهد صورة محمد صلاح وزوجة مسئول برشلونة في دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتشرت مؤخراً صورة للاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي” محمد صلاح” أثارت جدلاً كبيراً وسط توقعات برحيل اللاعب إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

ويتواجد اللاعب المصري ”محمد صلاح” في دبي وتصادف تواجد السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني ”إريك ابيدال” في نفس التوقيت مع أسرته في الإمارات.

حيث ألتقطت زوجة السكرتير الفني لنادي برشلونة ”حياة ابيدال”، صورة تذكارية مع محمد صلاح، وقامت الأخيرة بنشرها مما اثار الجدل حول رغبة اللاعب في الرحيل عن ليفربول خاصة بعد ازمته الأخيرة مع اللاعب السنغالي ساديو ماني.