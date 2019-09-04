سانشيز: لم أحظَ بفرصة كاملة مع مان يونايتد

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال المهاجم التشيلي، أليكسيس سانشيز، إنه عانى في مان يونايتد بسبب الدقائق القليلة التي كان يحصل عليها، ولا تساعده لإبراز مواهبه وقدراته، وأكد: «لم أحظَ بفرصة كاملة مع مان يونايتد».

وشارك سانشيز (30 عاماً) في 31 من 77 مباراة لمانشستر، خلال 19 شهراً قضاها ضمن صفوف الفريق، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل أيام بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

وأضاف سانشيز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «كنت سعيداً في مانشستر يونايتد، لكنني كنت دائماً أقول لأصدقائي إنني أرغب في اللعب»، وأضاف: «لو منحونني فرصة (أكبر) للعب لقدمت أفضل ما لدي، أحياناً كنت ألعب 60 دقيقة ثم لا أشارك في المباراة التالية، ولم أكن أعرف سبب ذلك، وكان سانشيز من أبرز نجوم أرسنال، وسجل له 80 هدفاً خلال 166 مباراة.