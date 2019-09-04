الزمالك يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر الأحد المقبل

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد الأحد المقبل موعداً لنهائي بطولة كأس مصر.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أول من أمس، أن نادي الزمالك سيلتقي مع بيراميدز، على أن يتم تحديد ملعب المباراة، وموقف الحضور الجماهيري، على ضوء الموافقات الأمنية.

ولحق بيراميدز بالزمالك إلى النهائي بفوزه على بتروجت 2-صفر، أول من أمس، على ملعب بتروسبورت في القاهرة، في نصف النهائي. وحسم بيراميدز نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين، حيث منحه البوركيني، إيريك تراوري، التقدم في الدقيقة 16، قبل أن يعزز إبراهيم حسن النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 44.

وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجت فرصة التعادل، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 39.