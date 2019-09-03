ليفربول يدرس بيع محمد صلاح.. تعرف إلى السبب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يدرس بيع نجمه المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند

وتابعت الصحيفة، أن محمد صلاح يعد النجم الأبرز للجماهير في الإنفليد، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبرييمرليج، خلال آخر موسمين، وأشارت إلى أن ليفربول يرى أن الوقت أصبح مانسبا لبيع محمد صلاح، من أجل توفير المال للتعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم.

ونقلت الصحيفة ذلك وفقا لموقع مشجعي ليفربول والذي يقول إن على النادي أن يكرر نفس الحيلة التي قاموا بها عندما باعوا فيليب كوتينيو إلى برشلونة في عام 2018 واستخدموا الأموال لتعزيز الفريق.

وأضافت: “منذ توقيع فيرجيل فان ديك وأليسون بأموال من بيع Coutinho ، أصبح ليفربول بطل أوروبا وخسر في سباق لقب الدوري الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي”.

وأشارت: “قد يكون الوقت مناسباً لبيع صلاح مقابل المال الضخم وضم اثنين من أصل ثلاثة من المواهب الشابة الأكثر إثارة على هذا الكوكب وهما كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جادون سانشو نجم بروسيا”.