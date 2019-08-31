لاعبو دورتموند كانوا يتمنون ملاقاة برشلونة في «أبطال أوروبا»

المصدر: موناكو - د.ب.أ

كشف نجم وقائد فريق دورتموند الألماني ماركو رويس، أنه وزملاءه تمنوا قبل سحب قرعة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا أول من أمس، أن يلعبوا في مجموعة تضم العملاق الكاتالوني فريق برشلونة.

وقال رويس في تصريحات صحافية بعد أن صدقت توقعاتهم: «وقف بعض من لاعبي الفريق معاً في وجبة الإفطار صباح يوم القرعة، واتفقنا جميعاً على أننا نرغب في الوجود مع برشلونة في المجموعة نفسها».

واستدرك رويس «من الواضح أن المجموعة صعبة للغاية. نستعد لملاقاة فرق لم نواجهها في السنوات الأخيرة. تتمتع المباريات ضد برشلونة بأجواء احتفالية لنا ولجماهيرنا. نحن نؤمن بكفاءتنا وهدفنا هو المضي قدماً في البطولة».

يذكر أن دورتموند وقع في مجموعة حديدية تضم برشلونة وإنتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أقام حفل سحب القرعة والكشف عن جوائز الموسم في ضيافة إمارة موناكو الفرنسي، حيث تم اختيار النجم الهولندي ومدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال لوسيان فافري مدرب دورتموند «هذه مجموعة صعبة للغاية مما يجعلها بمثابة تحدٍ أكبر بالنسبة لنا». وأضاف فافري «إننا نفكر بإيجابية، من الجيد أن نلعب أمام مثل هذا النوع من المعارضين، وأيضاً السفر ليس سيئاً».

وفي أبرز نتائج القرعة، وقوع ريال مدريد في مجموعة تضم باريس سان جرمان، بجانب مجموعة قوية أخرى تجمع يوفنتوس مع أتلتيكو حيث ستكون عبارة عن مواجهة ثأرية بعد أن أقصى الفريق الإيطالي نظيره الإسباني الموسم الماضي من ثمن النهائي على إثر ريمونتادا شهيرة لنجمه كرستيانو رونالدو حيث فازوا 3-0 رغم خسارتهم ذهاباً 2-0، وكذلك مجموعات سهلة لتشلسي، ولمان سيتي ولليفربول.

وقال مدرب سان جرمان الألماني توخيل عن لقاء ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي: «سيكون هناك ثلاثة أجواء رائعة للعب كرة القدم. نعلم كل عام أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين وجاهزين منذ المباراة الأولى. سوف نستعد للمواجهات منذ البداية».

ويجتمع تشلسي وأياكس الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي في المجموعة الثامنة، فيما يوجد ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) في المجموعة الخامسة، التي ضمت أيضاً نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

وتبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 سبتمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية في 30 مايو المقبل.

وأعرب من جانبه كارل هاينز رومينيغيه رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن رضاه عن وقوع البايرن مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي صعد للمباراة النهائية في النسخة الماضية للبطولة، وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار الصربي. وقال: «أعتقد أننا نشعر بالرضا في ما يتعلق بالمجموعة التي وقعنا بها».

وأضاف «من المهم أن نبدأ بدوافع كبيرة وبالكثير من التركيز، وأن نتعامل مع كل منافس باحترام».

- رئيس نادي بايرن

ميونيخ رومينيغيه

سعيد بمواجهة

توتنهام في الدور

الأول.