إنتر ميلان ينهي أزمة سانشيز مع مان يونايتد ويتعاقد معه رسمياً

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، عن تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر إنتر ميلان في بيان له عبر موقعه الإلكتروني: «أليكسيس سانشيز أصبح رسمياً لاعباً لإنتر، اللاعب سينضم إلى الفريق قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو من عام 2020».

ووضع الإنتر حداً لمعاناة وأزمة للاعب مع مان يونايتد في ظل عدم رغبة سانشيز في الاستمرار مع الشياطين الحمر، وكذلك تصلب موقف النادي الإنجليزي في تركه يرحله من دون عرض مغرٍ.

وأضاف الموقع الرسمي لنادي الإنتر، أن سانشيز هو اللاعب التشيلي الخامس الذي يضمه الفريق، بعد أن لعب له من قبل مواطنوه إيفان زامورانو وديفيد بيزارو ولويس خيمينيز وغاري ميديل.

وتابع إنتر في بيانه، أن سانشيز سيجتمع مرة أخرى مع زميليه السابقين في أودينيزي الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش والغاني كوادو أسامواه، كما أنه سيلعب مرة أخرى إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي قضى معه موسماً ونصف الموسم في مانشستر يونايتد. وكان إنتر استهل مشواره في بطولة الدوري الإيطالي، بالفوز 4/‏صفر على ضيفه ليتشي.

- سانشيز هو خامس لاعب تشيلي يلعب في إنترميلان

بعد زامورانو وبيزارو وخيمينيز وميديل.