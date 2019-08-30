الزمالك يطلب تحكيماً أجنبياً في نصف نهائي كأس مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك مطالبة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري بإسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، إلى طاقم تحكيم أجنبي. وقال مصدر بالمجلس، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن هناك حالة من الاستياء الشديد داخل الزمالك بسبب المستوى التحكيمي لحكم مباراة الفريق الأبيض أمام المقاصة، رغم الفوز والتأهل إلي الدور قبل النهائي للبطولة. ويواجه الزمالك الاتحاد، الأحد المقبل، على ملعب الإسماعيلية. وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز 3/‏‏1 على الإسماعيلي فى دور الثمانية.

في المقابل، فاز الزمالك على المقاصة 1/‏‏صفر. وسجل عبدالله جمعة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بيد حارس المقاصة أحمد عادل عبدالمنعم والعارضة، وسكنت الشباك.