محمد صلاح "لاعب سيء".. مدرب ألماني يكشف أسراره في بازل

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف المدرب السابق لنجم وهداف فريق ليفربول، المصري محمد صلاح في بازل السويسري، الألماني هوغو فوغل جانبا من أسرار الأيام الأولى لصلاح في أول تجربة خارجية له بسويسرا مع بازل سنة 2012. وقال فوغل بحسب ما نشرته صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم أنهم في النادي اعتبروا "صلاح لاعبا سيئا وغير جدير بالتعاقد بعد مشاهدته في اليوم الأول من التجارب مع بازل".

وقال إن فكرة استقدام صلاح جاءت عقب أدائه في مباراة ودية للمنتخب الأولمبي المصري ضد سويسرا، ومشاهدة العديد من لقطات الفيديو الخاصة به.

وقال فوغل: بعد مشاهدتنا لصلاح في اليوم الأول تساءلنا جميعا هل يمكن أننا أخطأنا في استقدامه، أو أن يكون له أخ توأم". وأضاف: بعد أن تدرب معنا في اليوم الثاني كان أفضل من اليوم الأول، لكن ليس بالمستوى الذي توقعناه". لكنه شدد على أن ما حصل بعد ذلك أذهلهم، خاصة في ثالث ايام التجارب، حيث قال فوغل: أظهر اللاعب براعة غير مسبوقة، كان مذهلا، خاصة حين يتحكم بالكرة برجله اليسرى، حيث تخطى الجميع وكانت كل كرة يسيطر عليها هدفا".

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا لبازل في 79 مباراة قبل الانتقال إلى تشلسي في يناير 2014