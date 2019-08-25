إصابة لاعب الأهلي رامي ربيعة في لقاء «اطلع بره»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد طبيب فريق الأهلي المصري خالد محمود، إصابة رامي ربيعة بشد فى العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي خضع له بعد استبداله في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام اطلع بره، بطل جنوب السودان، في إياب دور الــ64 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن ربيعة سيجري أشعة لتحديد الإصابة بشكل دقيق وتحديد برنامجه التأهيلي وموعد عودته للتدريبات الجماعية. وحقق الاهلي فوزاً عريضاً على اطلع بره 9/‏‏صفر ليصعد إلى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 13/‏‏صفر.