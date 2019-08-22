انتشال جثة لاعب كرة قدم مصري من نهر النيل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشارت تحقيقات أولية إلى غرق لاعب كرة قدم مصري في نهر النيل بالقرب من معدية (عبارة)، وهو ما أكدته السلطات المصرية وذكره موقع “المصري اليوم”، الذي أشار بأن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثة سامي في مدينة الصف التي تقع ضمن حدود محافظة الجيزة، جنوب القاهرة.

وقالت السلطات المصرية إنها انتشلت جثة لاعب كرة القدم المصري، عبدالله سامي، من نهر النيل، في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، ولعب عبدالله سامي سابقا لأندية الاتحاد والجونة والسكة الحديد وغيرها، لكنه لم يكن معروفا على نطاق واسع.

وتقول وسائل إعلام مصرية إن سامي يبلغ من العمر (31 عاما)، وكان يلعب في مركز الدفاع، وقد بدأ مشواره الرياضي في نادي تليفونات بني سويف، واستقر أخيرا في فريق صيد المحلة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" .