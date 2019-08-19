350 درهم مكافأة منتخب مصر بطل كأس العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس اتحاد كرة اليد في مصر هشام نصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب أي ما يعادل 350 درهم إماراتي وأشار نصر في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الإمكانيات المادية الحالية لاتحاد كرة اليد، لا تسعفه لدفع مبالغ أكبر للاعبين.

وقال رئيس اتحاد الكرة اليد: "اللاعبون سيحصلون من الاتحاد على مبلغ 1500 جنيه لكل واحد منهم بعد التتويج بمونديال الناشئين، هذه هي إمكانياتنا ولا نستطيع أن ندفع مبلغ أكبر من ذلك".

وتسببت هذه المكافآة في الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المصرية أمس قبل أن يكشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة عن منح 112,500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب الناشئين لكرة اليد بعد التتويج بكأس العالم للمرة الأولى فى تاريخ مصر.