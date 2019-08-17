رسمياً.. كوتينيو يرحل عن برشلونة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد متحدث باسم برشلونة الإسباني، أن النادي استقر على رحيل النجم البرازيلي كوتينيو، من الكامب نو ولو لموسم واحد على سبيل الإعارة، وبالتأكيد يأتي ذلك استعداداً لرغبة برشلونة الإسباني في التعاقد مع زميله البرازيلي الأخر نيمار، وأشار إلى أن النادي الكتالوني اتفق رسمياً مع بايرن ميونيخ الألماني، على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو للأخير، بنظام الإعارة.

وتوصل برشلونة الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" لإعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، حسب ما أعلن فييرمو أمور، مدير العلاقات في النادي الكتالوني.

وقال المتحدث لشبكة "موفيستار لا ليغا": "نستطيع التأكيد بأنه لدينا اتفاق مبدئي لإعارة كوتينيو إلى بايرن وبالتالي يتعين علينا إتمام العملية".

ولم يكن كوتينيو ضمن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستواجه أتلتيك بلباو الجمعة في افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ودخل بايرن ميونيخ على خط المفاوضات للتعاقد مع كوتينيو، بشكل مفاجئ، الأسبوع الماضي، مستغلا رغبة برشلونة الكبيرة بنقل اللاعب خارج النادي، استعدادا لقدوم مواطنه نيمار.

وعانى كوتينيو كثيرا منذ انتقاله لبرشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي، مطلع 2018، ولم يستطع إثبات نفسه بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.