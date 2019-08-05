تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر وقرار جديد هام

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم عدداً من القرارات الهامة وأعلن عنها أمس على الحساب الرسمي للإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث أعلن عن موعد مباريات كأس مصر وهي البطولة التي لم تنتهي إلى الأن من الموسم الماضي حيث سيقابل الأهلي فريق بيراميدز يوم 17 أغسطس في دور الـ 16 بينما سيقابل فريق الزمالك المصري فريق مصر المقاصة في دور الـ 8 يوم 28 أغسطس.

كما أتخذ الاتحاد قرار بتوحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة، كما أعلى الاتحاد أنه تشكيل لجنة شئون المدربين برئاسة أحد رموز التدريب وخبرائها تكون مهمتها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأندية والمدربين وتقنين أوضاع الأجهزة الفنية بالتنسيق مع د محمود سعد المدير الفني للأتحاد .