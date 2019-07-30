كوريون: رونالدو خان واستخف بـ 60 ألف متفرج

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أفادت شركة محاماة كورية جنوبية بأن أكثر من 2000 مشجع كوري سيقاضون وكالة رياضية، على خلفية عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة جمعت، الأسبوع الماضي، بين فريقه يوفنتوس الإيطالي وفريق من نجوم الدوري الكوري الجنوبي، في وقت اعتبر فيه مشجعون كوريون أن رونالدو خان واستخف بـ60 ألف متفرج.

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في سيؤول، الجمعة الماضي، متجاهلاً هتافات مشجعين طالبوا بدخوله أرض الملعب الذي غصت مدرجاته بـ65 ألف متفرج، ما دفع العديد منهم للهتاف لمصلحة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والحائز مثله مثل رونالدو على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وأفادت شركة ميونغان للمحاماة في سيؤول بأن منظمي المباراة أكدوا أن العقد الموقع مع يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، كان يلزم رونالدو بخوض 45 دقيقة على الأقل، ما دفع الجماهير للتهافت على شراء البطاقات التي راوحت أسعارها ما بين 25 دولاراً أميركياً و338 دولاراً، ونفدت بالكامل في غضون ساعتين ونصف الساعة، بعد طرحها للبيع في الثالث من يوليو.

وقال المحامي كيم هون - كي: «حتى الآن، اتصل بنا أكثر من 2000 مشجع لمتابعة الدعوى»، مضيفاً «نخطط لتقديم الدعوى رسمياً نيابة عنهم الأسبوع المقبل، في حال لم تقدم الوكالة أي خطة ملموسة لتعويض حاملي التذاكر قبل ذلك».

وتأخر موعد إقلاع الطائرة التي كانت تقل الفريق الإيطالي من نانجينغ الصينية، حيث خاض ودية أمام مواطنه إنتر ميلان، إلى كوريا، خمس ساعات، ما أدى إلى تأخر موعد انطلاق المباراة ساعة تقريباً.

في المقابل، أكدت روبن تشانغ، المديرة التنفيذية لوكالة «فيستا» الكورية الجنوبية التي نظمت المباراة، لمحطة «سي بي اس» المحلية، أنها اشتكت إلى نائب رئيس يوفنتوس اللاعب السابق التشيكي بافل ندفيد خلال المباراة لعدم إشراك رونالدو، فأجابها بالقول «آمل أيضاً أن يلعب رونالدو، ولكنه قال إنه لا يريد. أنا آسف، لا يمكنني أن أفعل أي شيء».

وشددت على أن الوكالة ستجد طرقاً لتعويض حاملي التذاكر.

وقوبل امتناع رونالدو عن المشاركة بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أحد المشجعين أن الدولي البرتغالي «خان واستخف بـ60 ألف متفرج»، مضيفاً «لم أعد من عشاق رونالدو».

• العقد الموقع بين الشركة ويوفنتوس كان يلزم رونالدو بخوض 45 دقيقة على الأقل.

• 338 دولاراً سعر أعلى قيمة تذكرة في المباراة الودية بين يوفنتوس ونجوم الدوري الكوري الجنوبي.