حدث تاريخي لم يتوقعه أحد .. ميسي ورونالدو قد يلعبان في فريق واحد !

من المتوقع أن يشهد ملعب "لا بومبونيرا" الأرجنتيني حدثا استثنائيا، يتمثل في لعب الغريمين التاريخيين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معا في فريق واحد للمرة الأولى، خلال مباراة اعتزال النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز في ديسمبر من هذا العام.

وكشفت شبكة "تي واي سي سبورتس" (TyC Sports) الأرجنتينية أن تيفيز الملقب بـ"الأباتشي" تواصل مع زميله السابق ورئيس بوكا جونيورز الحالي خوان رومان ريكيلمي، الذي وافق على إتاحة الملعب لإقامة المباراة التي ستشهد الوداع الرسمي لأحد أبرز أساطير النادي.

وترك تيفيز بصمة كبيرة خلال مسيرته مع بوكا جونيورز، إذ توج بقميص الفريق الأزرق والذهبي بـ11 لقبا، وسجل 94 هدفا خلال 279 مباراة قبل أن يعلن اعتزاله نهائيا في 4 يونيو 2022 عن عمر 38 عاما.

وبحسب المصدر نفسه، يخطط تيفيز لتشكيل فريق يضم أصدقاءه من عالم كرة القدم ومن أبناء الحي الذي نشأ فيه، على أن يواجه فريقا آخر يضم نجوما سبق لهم اللعب إلى جانبه خلال مسيرته الطويلة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور نحو 60 شخصية ونجما من عالم كرة القدم، فيما ترددت أنباء عن إمكانية توجيه الدعوة إلى ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب تيفيز إلى جانب ميسي مع منتخب الأرجنتين، كما زامل رونالدو لمدة موسمين في مانشستر يونايتد، ما قد يفتح الباب أمام مشهد طالما حلم به عشاق كرة القدم، وهو اجتماع ميسي ورونالدو جنبا إلى جنب بقميص فريق واحد.

ودافع تيفيز، الذي اعتزل كرة القدم في يونيو 2022، عن ألوان عدد من أبرز الأندية العالمية، بينها بوكا جونيورز ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وكورينثيانز، إلى جانب المنتخب الأرجنتيني.