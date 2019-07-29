الأهلي يهزم الزمالك ومرتضى منصور يقيل الجهاز الفني ويعرض لاعب للبيع

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح النادي الأهلي فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري التى توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثاني.

وعقب المباراة مباشرة قرر مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إقالة الجهاز الفنى الحالى، بقيادة خالد جلال ، بعد الخسارة من الاهلى كما أعلن بانه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال أسبوع.

كما قرر مجلس الزمالك ، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع .