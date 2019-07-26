حرمان فابريغاس من قيادة السيارات 6 أشهر

المصدر: لندن - د.ب.أ

تلقى لاعب تشيلسي وأرسنال السابق، الإسباني سيسك فابريغاس، عقوبة المنع من القيادة لمدة ستة أشهر، بعدما تخطى السرعة المحددة في إحدى مناطق لندن. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن أجهزة تتبع السرعة رصدت فابريغاس يتخطى السرعة المحددة بـ64 كيلومتراً في الساعة، حيث كانت سرعة سيارته 109 كيلومترات في الساعة، في الرابع من ديسمبر الماضي. وقال فابريغاس، الذي يلعب حالياً مع موناكو: «لم أكن أسير بهذه السرعة»، وفقاً ما استمعت له محكمة «ويمبلدون» الجزئية. وأقر اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني بتخطيه السرعة المحددة، وتم تغريمه 750 جنيهاً إسترلينياً. وتم منع فابريغاس، الذي كانت رخصته بها ست نقاط، من القيادة، بعدما أضافت الشرطة ست نقاط إضافية. وانتقل فابريغاس إلى موناكو من تشيلسي في يناير الماضي، بعد الفوز بلقبين للدوري، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي.