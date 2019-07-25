الأهلي بطل الدوري المصري للموسم الرابع على التوالي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب (3-1)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وتقدم الأهلي بهدف علي معلول في الدقيقة 26، قبل أن يحرز حسين الشحات ثنائية، في الدقيقتين 63 و71.

وسجل سيف الجزيري هدف حفظ ماء الوجه للمقاولون، في الدقيقة 90+1.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وذلك بعدما أصبح الفارق بينه والزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.