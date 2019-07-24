نهاية موسم نجم ريال مدريد بسبب الرباط الصليبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد نادي ريال مدريد الاسباني، تعرض جناحه الدولي ماركو أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان أسينسيو، 23 عاما، أصيب الثلاثاء امام أرسنال الإنجليزي، وصيف مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المنصرم، بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال في المباراة التي فاز بها فريقه بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

ونشر ريال مدريد بيانا جاء فيه "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الايام المقبلة"، دون أن يحدد مدة غياب أسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها ما بين 6 إلى 8 أشهر.