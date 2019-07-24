رسمياً.. تريزيغيه ينافس محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادى أستون فيلا الإنجليزى تعاقده رسميا مع النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه قادما من صفوف قاسم باشا التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضح النادي أنه في انتظار تصريح العمل حتى يبدأ اللاعب مشواره رسميًا مع الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التقارير الصحفية التي تفيد بإقتراب انتقال اللاعب المصري إلى الدوري الإنجليزي ليكون برفقة قائد منتخب مصر أحمد المحمدي، وينافسا هداف الدوري اللاعب المصري محمد صلاح، وأشارت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت النادى الإنجليزى 11 مليون يورو.

وتأهل أستون فيلا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم الجديد، والذى يمتلكه رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطنى أحمد المحمدى.