الاتحاد المصري ينفي تحديد هوية المدرب الجديد للفراعنة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، أسامة إسماعيل، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد أخيراً حول تحديد هوية المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة.

وقال إسماعيل في بيان رسمي، أمس، إن اتحاد الكرة لم يناقش هوية المدير الفني الجديد للمنتخب المصري من قريب أو بعيد، وإن كل ما تردد في هذا الصدد عار تماماً من الصحة.

وأوضح: «التركيز بالكامل داخل اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي ينصب حول كيفية النجاح في إنهاء الموسم الكروي بشكل مميز، وذلك بإسدال الستار على مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر لموسم 2019».