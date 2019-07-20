محمد بن راشد: ألف مبروك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مباركاً بفوز منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر وذلك عقب فوز الخضر على منتخب السنغال هدف دون مقابل.

وقال سموه في تغريدة رسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية ... فوز مستحق .. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر”.

ويذكر أن الجزائر حققت بذلك اللقب الثاني في تاريخها محققه إنجاز تاريخي ايضاً كتب لها بالفوز في سبع مباريات متتالية في البطولة القارية.