بلماضي للجزائريين: لا أعدكم باللقب لأنني لا أملكه

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، أن تأهل منتخب بلاده لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 هو رسالة بأن المدرب الشاب قادر على تحقيق الإنجازات.

وتأهل المنتخب الجزائري للنهائي كان عقب الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة، ليضمن الخضر خوض النهائي للمرة الأولى منذ 29 عاماً.

وقال بلماضي في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي: «قدمنا شوطاً أول ممتازاً، كنا أكثر شراسة، وفي الشوط الثاني تراجع أداء اللاعبين قليلاً بسبب الإرهاق، لكننا تماسكنا مجدداً، وتعاملنا بشكل رائع مع ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا، وحققنا الانتصار في الوقت القاتل».

وأوضح: «تجاهل اللاعبون ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا، وحاربوا حتى الدقيقة الأخيرة، لقتل المباراة، وهذا الذي وصلنا له في النهاية».

وتابع: «أعد شعب الجزائر بأنني سأفعل كل شيء من أجل إسعادهم، لكنني لا أعدهم بحصد اللقب لأنني لا أملكه».

وعن تأهل الجزائر والسنغال لنهائي إفريقيا بمدربين محليين، أكد بلماضي: «هذه رسالة للعاملين على الكرة في بلادنا بأن المدرب الوطني الشاب لديه القدرة على تقديم كرة قدم مميزة، وصناعة التاريخ، فأنا أعلم اليو سيسيه مدرب السنغال جيداً، وهو رائع، والفارق بيني وبينه أنه يعمل مع السنغال منذ أربع سنوات ويبلي بلاء حسناً معهم».

جمال بلماضي:

«في الشوط الثاني تراجع أداء اللاعبين قليلاً بسبب الإرهاق».