تشافي: عودة نيمار إلى «البارسا» ستكون مذهلة لكنها صعبة

المصدر: مدريد - د.ب.أ

قال لاعب خط الوسط السابق لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي هيرنانديز، إنه سيكون أمراً مذهلاً أن يعود النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد، لكنه اعترف في الوقت نفسه بصعوبة إتمام الصفقة هذا الصيف.

وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في عام 2017 وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن اللاعب أبدى رغبته أخيراً في العودة للنادي الإسباني.

وقال تشافي «ستشكل (عودة نيمار) صفقة مذهلة، لكنني بأمانة أرى أن ذلك شيء صعب للغاية».

وأضاف: «لكننا رأينا العديد من الأشياء حدثت ولم أكن أتخيل أبداً أنها يمكن أن تحدث، مثل إنفاق باريس سان جيرمان 222 مليون يورو (للتعاقد مع نيمار)، لذلك علينا الانتظار».

وتابع تشافي: «لا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن لننتظر ونرى ماذا سيفعل برشلونة».

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نادي برشلونة، أمس، أن المهاجم الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024، بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، البالغ 120 مليون يورو، والذي اعتبره نادي العاصمة «غير كافٍ».

وأثنى تشافي على غريزمان، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إنه لاعب رائع ونجم من الطراز العالمي. لقد أحدث الفارق مع أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي. فهو لاعب استثنائي».