ساديو ماني يسحب البساط من محمد صلاح.. شاهد ماذا فعل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أصبح اللاعب السنغالي ساديو ماني، معشوق الجماهير المصرية بعد أكثر من موقف رائع قام به اللاعب خلال بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، ففي لفتة إنسانية، قام ساديو ماني، بربط حذاء أحد الأطفال الذين يصطحبهم اللاعبون أثناء الدخول إلى ملعب مباراة بنين في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب السنغال على حساب بنين بهدف دون رد في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في مصر.

في المقابل، طلبت مشجعات مصريات عبر لافتة، الحصول على قميص الثنائي ساديو ماني وكاليدو كوليبالي نجمي أسود التيرانجا عقب اللقاء.

كما حقق اللاعب أمنية متطوع كفيف مصري صحافي بإجراء حوار معه وهو متطوع في البطولة وقال بعدما أجرى الحوار: “واختتم "حواري مع ماني كان بالنسبة لي حلم وتحقق، ولم يكن الأخير، حيث حاورت بعدها نجم المنتخب النيجيري أليكس أيوبي وسعيد به أيضًا، وسأحاول إجراء حوارات أخرى مع نجوم البطولة في الأدوار المقبلة".