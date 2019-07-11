«تقنية الفيديو» تدخل مباريات «أمم إفريقيا»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

تدخل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (الفار) منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم بدءاً من الدور ربع النهائي، الذي انطلق أمس، بعد تجارب غير مشجعة قارياً آخرها في نهائي «دوري الأبطال».

وأكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المغربي معاذ حجي، أمس، أن «التجهيزات باتت متوافرة، والتجارب بدأت»، مشدداً على أنه «حتى الآن، كل الأمور تسير على ما يرام».

وأضاف «(الفار) تتطلب ليس فقط تجهيزات، لكن أيضا خبرة. نحن في مرحلة اليوم، مع كل التحكيم الإفريقي، لنضع حيز التنفيذ تدريبات ليكون كل الحكام متوافقين مع معايير التقنية عالمياً».

وأثارت التقنية جدلاً واسعاً في إياب الدور النهائي لمسابقة «دوري الأبطال» في 31 مايو بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي. فبعد تعادل الفريقين في الرباط ذهاباً (1-1)، أقيمت مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي العاصمة التونسية، وتقدم فيها الفريق المضيف 1-صفر، قبل أن تتكرر مطالبات اللاعبين المغاربة باللجوء إلى التقنية لمراجعة بعض الحالات، ليتبين أنها معطلة ولا يمكن استخدامها.

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم فوز الترجي بعد توقف المباراة لنحو ساعة ونصف الساعة. لكن الاتحاد الإفريقي، وعلى رغم تسليم الفريق التونسي كأس البطولة، عاد وقرر إعادة مباراة الإياب على ملعب محايد بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وحتى قبل بدء تطبيقها، وجدت التقنية طريقها إلى تصريحات المدربين، منهم مدرب غانا جيمس كويسي أبياه، الذي اعترض على إلغاء حكم مباراة فريقه ضد تونس في الدور ثمن النهائي (فازت تونس 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1)، هدفاً لغانا في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد، لم تظهر واضحة في لقطات الإعادة التلفزيونية.

وقال أبياه إن تقنية الفيديو: «ستساعد كثيراً. لو كانت متوافرة في مباراة تونس وغانا في الإسماعيلية، لربما نلنا نتيجة مختلفة».

وفي المؤتمرات الصحافية، تطرّق عدد من المدربين إلى (تقنية الفيديو)، التي تثير من بدء اعتمادها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، لاسيما في مونديال روسيا 2018، جدلاً وانقساماً بين مؤيد ومعارض.

وقال مدرب منتخب بنين، الفرنسي ميشال دوسوييه، الذي يواجه السنغال في أولى مباريات الدور ربع النهائي: «آمل في أن تعمل (التقنية) حتى النهاية، ولا تحصل مشكلات تقنية».