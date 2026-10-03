تزامن مباراتي نصف نهائي «خليجي 27» يثير الاستغراب

شهدت منافسات نصف نهائي «خليجي 27» تزامناً لافتاً، بعدما انطلقت مباراة الإمارات وعُمان في الوقت الذي كانت فيه مواجهة السعودية وقطر لا تزال قائمة.

وأدى تزامن المباراتين إلى وجود مواجهتي الدور نصف النهائي في توقيت واحد، رغم أن نتيجة المباراة الأولى لم تكن قد حُسمت بعد، وهو ما يجعل جماهير المنتخبات المتأهلة أمام صعوبة في متابعة المواجهتين بشكل كامل في الوقت ذاته.

ويترقب عشاق البطولة حسم بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية، في ظل استمرار المنافسة في مواجهتي نصف النهائي، وسط تساؤلات حول جدولة مباريات هذا الدور وتوقيت انطلاقها.