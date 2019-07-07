تركي أل الشيخ: “الحمدالله مفيش حد بيجي عليا ظلم الا ربنا يوريني فيه يوم”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

علق رئيس هيئة الترفية في السعودية تركي آل الشيخ، برسالة غامضة عقب نهاية مباراة مصر وجنوب إفريقيا، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي خسرها المنتخب المصري وودع البطولة.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا أحد يظلمني إلا وينتقم الله منه"، ولم يعلن آل الشيخ، عن تفاصيل رسالته وما إذا كان يقصد بها عاصفة الاستقالات التي ضربت اتحاد الكرة المصري بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن آل الشيخ مالك بيراميدز السابق، تعرض لعدد من الأزمات مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى اضطر في إحداها للتهديد بشكوى الاتحاد المصري للاتحاد الدولي "الفيفا".